新西兰行将展开升息周期 “渡边太太们”或将重现身影

路透惠灵顿3月3日 -由于预期新西兰即将进入10年来第一波货币政策紧缩周期，追逐收益的国际投资人正再度涌入新西兰资产，“新西兰元套利交易”可能卷土重来。

这有可能将新西兰元推升至1985年自由浮动以来高位，同时也会唤醒官员的惨痛记忆，八年前新西兰经济受到大量资本涌入冲击，最后导致痛失顶级信用评等。

新西兰经济从全球金融危机复苏的速度，快过其他发达国家，新西兰央行已经暗示，最快下个月将升息，以压抑农业及建筑业景气强劲所引发的通货膨胀风险。

国际复兴开发银行(IBRD)日前在新西兰发债5.5亿新西兰元，据安排行澳新银行(澳盛银行/ANZ)指出，海外投资人对这宗新债的需求程度创下历来之最。发债额度的四分之三由海外投资人买进，过去一年同类债券的比例多数约为五成。这类由外国发行体发行的新西兰元计价债券，通常称为kauri债券

“新西兰的经济前景及收益的相对吸引力应该是主要因素，”ANZ驻惠灵顿银团业务总监Glen Sorensen指出。

“外界预期新西兰央行进入货币紧缩周期已有一段时间，也已反映在固定收益升高，这对于kauri债券是一正面动力。”

2013年kauri债券发行量达到54.6亿新西兰元，较2012年增加一倍，且接近2007年创下的纪录高位55.3亿新西兰元。

发行量大增原因在于新西兰互换(swap)利率节节攀升，让这些债券的收益相对高于主权公债；在此同时政府计划缩减公债发行，从而创造出高评级的金融商品需求。

**‘渡边太太’们重出江湖？**

利率周期因素及新西兰元走升，正在重燃套利交易热度。这可能推动新西兰元贸易加权汇率升向80.00，创下1985年自由浮动以来高位。周一盘初时，新西兰元贸易加权汇率报78.51。

2004-2007年期间，外国资本大量涌入新西兰，当时新西兰官方利率一度高见8.25%。

当年，大批被称为“渡边太太”的日本散户投资人大力投资于新西兰元计价的uridashi债券。uridashi债券是指外国发行体针对日本散户发行的债券。

2008年金融危机过后，新西兰央行开始降息，uridashi市场也随之枯竭，目前迹象显示，日本投资人多数正在摩拳擦掌等待出现更佳机会，才会再度投入新西兰资产。

“新西兰元的利率目前正回升到高于澳元，但我认为对于一个曾经急冻的产品而言，需要一段时间才能再度烧旺起来，”东京大和证券固定收益产品行销总监Sayaka Ikegami指出。“目前日本投资人还有很多其他新兴货币可选。”

但市场消息人士表示，其他地区的投资人可能会认为新西兰相对安全，特别是在今年新兴市场遭逢抛盘之后。他们指出，对于希望在一个稳定且济基本面紮实国家获得较高收益的投资人而言，新西兰是很诱人的中庸选择。

不过，外资扩大持有新西兰债务的可能发展，是新西兰经济长期的困扰。

评等机构标准普尔及惠誉在2011年时，将新西兰评级由AAA调降，理由都是外债水位过高。

标普主权评等分析师CraigMichaels指出，外部债务仍是一个拖累新西兰的主要风险，但银行融资需求减少，已使得这项风险的威胁比以前小。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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