新西兰央行：在决定货币政策时将保持灵活作法--总裁惠勒

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
虽然整体通胀年率目前为0.1%，导致一些评论人士建议立即降息，但惠勒称需要将很多因素纳入考虑。
他强调，当前通胀处于低位是因为贸易部门通胀率为负，尤其是油价下滑。
惠勒说，油价是一个可以导致通胀率滑出目标区间的一个因素，因此央行在评估货币政策时可以忽略这一点。
“试图通过调整官方隔夜拆款利率来抵消低油价的影响是不合适的，”他表示。
但他还说，货币政策仍将保持宽松，并承认新西兰经济面临的多数风险都为下行风险。
“如果围绕全球经济前景及其对新西兰影响的担忧加重，则未来一年可能需要进一步放宽货币政策，”他指出。
新西兰央行上个月维持官方隔夜拆款利率不变，但为降息敞开大门。 (完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 许娜/徐文焰)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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