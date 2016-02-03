新西兰央行：在决定货币政策时将保持灵活作法--总裁惠勒

虽然整体通胀年率目前为0.1%，导致一些评论人士建议立即降息，但惠勒称需要将很多因素纳入考虑。

他强调，当前通胀处于低位是因为贸易部门通胀率为负，尤其是油价下滑。

惠勒说，油价是一个可以导致通胀率滑出目标区间的一个因素，因此央行在评估货币政策时可以忽略这一点。

“试图通过调整官方隔夜拆款利率来抵消低油价的影响是不合适的，”他表示。

但他还说，货币政策仍将保持宽松，并承认新西兰经济面临的多数风险都为下行风险。

“如果围绕全球经济前景及其对新西兰影响的担忧加重，则未来一年可能需要进一步放宽货币政策，”他指出。

新西兰央行上个月维持官方隔夜拆款利率不变，但为降息敞开大门。 (完)