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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:38 BJT

新西兰央行：经过安全评估后，将取消媒体“限时发布”规定

路透惠灵顿8月3日 - 在今年3月信息泄露事件后进行安全评估后，新西兰央行已决定取消媒体“限时发布”("lock-ups")利率决定和金融稳定报告的规定。

央行表示，继新闻媒体代表要求根据不同的安全安排恢复限制发布规定后，其委托咨询公司Deloitte进行了安全评估。

“评估发现，在科技环境日新月异的情况下，没有彻底的失效保护手段，随着时间的推移，通过控制来减轻风险的效果将因科技发展而大打折扣，”央行周三表示。

媒体“限时发布”是指在新闻发布会上，相关信息会在一个切断手机或电脑信号的安全环境下分发给记者，让他们有时间分析和撰写报导，之后让所有参与者在设定的时间发布。

新西兰央行4月暂停限时发布，因此前一项独立调查发现，Newshub Mediaworks的一位记者在3月10日央行限时发布期内向该新闻机构的其他几人提供了降息的信息。

未来，新西兰央行将以电子方式向市场公布信息。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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