新西兰暂停向中国出口苹果 因检出真菌

路透惠灵顿9月25日 - 新西兰政府官员周三称，新西兰已暂停对中国出口苹果，因发现一种会导致水果腐烂的真菌。

新西兰初级产业部称，在三批发往中国的苹果中发现了这种真菌，中国认为这危及中国的植物健康。

初级产业部称，目前仅限于在前述批次苹果中发现了真菌，并不对食品安全构成威胁，并且已经追溯到几个种植和包装地点。

初级产业部称，鉴于发现了霉菌，且今年苹果出口季节也到了尾声，因此新西兰方面主动暂停本销售季对中国的苹果出口。

初级产业部称，新西兰和中国的官员在考量所涉霉菌进入中国的风险。

中国是新西兰的第二大出口市场，是新西兰农产品的重要市场。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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