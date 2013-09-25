新西兰暂停向中国出口苹果 因检出真菌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿9月25日 - 新西兰政府官员周三称，新西兰已暂停对中国出口苹果，因发现一种会导致水果腐烂的真菌。
新西兰初级产业部称，在三批发往中国的苹果中发现了这种真菌，中国认为这危及中国的植物健康。
初级产业部称，目前仅限于在前述批次苹果中发现了真菌，并不对食品安全构成威胁，并且已经追溯到几个种植和包装地点。
初级产业部称，鉴于发现了霉菌，且今年苹果出口季节也到了尾声，因此新西兰方面主动暂停本销售季对中国的苹果出口。
初级产业部称，新西兰和中国的官员在考量所涉霉菌进入中国的风险。
中国是新西兰的第二大出口市场，是新西兰农产品的重要市场。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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