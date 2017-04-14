中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询

路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。

北地大区地方议会本周同意，将向中国中铁股份提供投资信息，比如高端酒店和公路，并向该公司提供有关新西兰政府采购流程方面的咨询，以及把该公司介绍给新西兰政府官员。

目前没有写明中国中铁股份计划在北地大区的投资额。

特别指出的是，该地方议会计划帮助中国中铁股份竞标一段22公里的国道建设项目。该项目连通北地大区旺阿雷市与南部麦斯登角的一个商港。

这是新西兰参与中国国家主席习近平提出的“一带一路”计划的最新进展。

两国上月签署了备忘录，新西兰就此成为首个承认中国“一带一路”计划的西方国家。新西兰还是亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始成员国之一。

新西兰交通运输机构暂未回复何时将对该路段建设进行招标。中国中铁股份未回复要求置评的电话。

有中国外交部背景的智库--中国国际问题研究院副研究员王震宇表示，“新西兰对于基础设施有很大需求，两国在这个方面有很大合作潜力。”