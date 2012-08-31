新西兰央行总裁称欧洲在IMF中投票权过大

路透惠灵顿8月31日电---媒体援引即将卸任的新西兰央行(RBNZ)总裁博拉尔德(Alan Bollard)的说法称，欧洲在国际货币组织(IMF)中的影响力过大，而世界贸易组织(WTO)可以在监管全球货币政策中发挥一定作用。

博拉尔德表示，考虑到人口仅占全球7%，欧洲在IMF中拥有的33%投票权过大。博拉尔德9月底将卸任新西兰央行总裁。

“IMF的投票权配额问题需要更多改革，”《新西兰先驱报》周五援引博拉尔德的说法称。

博拉尔德是周四晚在惠灵顿出席一项国际贸易全球监管论坛发表演说时发表了上述意见。新西兰央行拒绝提供他讲话的文稿。

新西兰人口仅占全球人口0.05%，不过在IMF的投票权为0.4%。

他同时还推崇WTO应该在“各国经济条件与汇率政策问题上”发挥一定监管作用，当前主要经济体的宽松货币政策造成了市场的不确定性。

据该报导称，他表示：“一定有办法激励各国采取更好的汇率政策，限定可接受作法的范围，”但他未具体阐述。

新西兰央行经常表示新西兰元汇率过高，今年5月警告称这可能威胁到本国经济。本国货币汇率过高会损害该国产品的出口竞争力，导致本国出口收入减少，但同时也会降低进口价格，及减缓国内通胀压力。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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