新西兰央行拟实行新措施抑制火热楼市 降低金融稳定风险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透惠灵顿7月19日 - 新西兰央行周二公布了对现有抵押贷款规则的修改方案，希望降低火热的房价给金融稳定带来的风险。
“央行认为房价大幅修正是金融系统的一个重大风险，而且这个风险在加大，”新西兰央行在咨询文件中称。
公告发布后，新西兰元跌至0.7057美元，OM Financial Ltd的外汇和衍生品资深客户顾问Stuart Ive表示，因为这增加了8月11日降息的机率。
新西兰官方隔夜拆款利率目前处于纪录低点2.25%。周二之前，分析师们表示，8月降息的机率虽然高，但火热的楼市可能会掣肘央行的行动。
ASB Bank首席经济学家Nick Tuffley表示，不过“新的限制房贷政策增加了央行8月降息的可能性，因为实施新增限制措施的时间很紧。”
新的限制措施将在9月1日生效。央行称，咨询将在8月10日结束。
根据新的限制政策，银行对投资性购房者提供的贷款中，向自有资金低于房款40%的购房者的贷款不得超过5%。
对于自住性购房者的贷款中，向自有资金占房款比例不到20%的购房者的贷款不得超过10%。
央行称，对用于建造新房屋的贷款等不受当前贷款价值比(LVR)限制的贷款，将继续不受影响。
央行还表示，限制向债务/收入比例较高者放贷的工作正在进展之中，这将是对通过贷款价值比(LVR)来进行限制措施的潜在补充。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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