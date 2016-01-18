新西兰经济：第四季企业信心反弹，预计新西兰央行2016年将维持利率不变

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透惠灵顿1月19日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季反弹，预示新西兰央行在面对经济稳固增长的情况下，2016年将维持利率不变。
新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净15%的受访企业预期总体业务状况将会改善，上一季度为净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。
调查显示，需求持续改善，净18%的受访企业报告12月该季自身交易活动增加。
“这表明2016年上半年国内生产总值(GDP)将稳步增长，”NZIER经济学家Christina Leung说。她还指出，通胀指标仍迟滞。
经季节因素调整后，净13%的企业预计总体状况将改善，上次调查为净10%的企业预计总体状况将恶化。
该调查的产能利用率指标从之前一季的92.3%升至93.2%。(完)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。