新西兰经济：第四季企业信心反弹，预计新西兰央行2016年将维持利率不变

路透惠灵顿1月19日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季反弹，预示新西兰央行在面对经济稳固增长的情况下，2016年将维持利率不变。

新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净15%的受访企业预期总体业务状况将会改善，上一季度为净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。

调查显示，需求持续改善，净18%的受访企业报告12月该季自身交易活动增加。

“这表明2016年上半年国内生产总值(GDP)将稳步增长，”NZIER经济学家Christina Leung说。她还指出，通胀指标仍迟滞。

经季节因素调整后，净13%的企业预计总体状况将改善，上次调查为净10%的企业预计总体状况将恶化。