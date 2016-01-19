表格：新西兰第四季CPI较前季下降0.5%，较上年同期上升0.1%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透惠灵顿1月20日 - 新西兰统计局周三公布的数据显示，第四季消费者物价指数(CPI)较前季下降0.5%，重要归因于汽油价格下跌。
第四季CPI较上年同期涨幅为0.1%。路透调查中分析师预期为较前季下滑0.2%，较上年同期上升0.4%。
新西兰央行在12月货币政策声明中，预计CPI按季下降0.2%，同比上升0.4%。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2015年第四季 2015年第三季 2014年第四季
-0.5 +0.3 (+0.3) -0.2
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2015年第四季 2015年第三季 2014年第四季
+0.1 +0.4 (+0.4) +0.8
欲浏览进一步详细数据，请点选：www.stats.govt.nz
(完)
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(编译 杜明霞；审校 许娜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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