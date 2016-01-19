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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 06:45 BJT

表格：新西兰第四季CPI较前季下降0.5%，较上年同期上升0.1%

路透惠灵顿1月20日 - 新西兰统计局周三公布的数据显示，第四季消费者物价指数(CPI)较前季下降0.5%，重要归因于汽油价格下跌。

第四季CPI较上年同期涨幅为0.1%。路透调查中分析师预期为较前季下滑0.2%，较上年同期上升0.4%。

新西兰央行在12月货币政策声明中，预计CPI按季下降0.2%，同比上升0.4%。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2015年第四季 2015年第三季 2014年第四季

-0.5 +0.3 (+0.3) -0.2

------------------------------------------------------------

CPI较上年同期变动

2015年第四季 2015年第三季 2014年第四季

+0.1 +0.4 (+0.4) +0.8

欲浏览进一步详细数据，请点选：www.stats.govt.nz

(完)

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(编译 杜明霞；审校 许娜)

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