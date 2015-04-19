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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 07:19 BJT

表格：新西兰第一季CPI较前季下跌0.3%，较上年同期小升0.1%

新西兰央行在3月的货币政策声明中，预期第一季CPI按季下滑0.4%，较上年同期持平。
    
    
    详细数据如下(%)：

    CPI较前季变动
       2015年第一季            2014年第四季           2014年第一季
           -0.3                   -0.2                 +0.3 
    ------------------------------------------------------------
    CPI较上年同期变动
       2015年第一季            2014年第四季           2014年第一季
           +0.1                   +0.8                 +1.5  

    2015年第二季CPI将于7月16日发布。(完)

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