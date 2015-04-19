表格：新西兰第一季CPI较前季下跌0.3%，较上年同期小升0.1%

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
新西兰央行在3月的货币政策声明中，预期第一季CPI按季下滑0.4%，较上年同期持平。 详细数据如下(%)： CPI较前季变动 2015年第一季 2014年第四季 2014年第一季 -0.3 -0.2 +0.3 ------------------------------------------------------------ CPI较上年同期变动 2015年第一季 2014年第四季 2014年第一季 +0.1 +0.8 +1.5 2015年第二季CPI将于7月16日发布。(完) 浏览新西兰国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-C MN]
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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