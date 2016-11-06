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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 06:40 BJT

新西兰数据：统计局更正第三季CPI，因发现人工处理错误

路透惠灵顿11月7日 - 新西兰统计局周一更正第三季消费者物价指数(CPI)，至较前季上升0.3%，起初公布为增长0.2%。

新西兰统计局称，发现在计算运输价格方面存在“人工处理错误”后，该数据必须更正。

统计局在声明中称，更正后较上年同期升幅从0.2%改为0.4%。

第三季非贸易品CPI较前季涨幅从0.3%改为0.5%，同比涨幅从2.1%改为2.4%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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