新西兰数据：截至第一季的年度经常帐赤字收窄至两年低位

路透惠灵顿6月18日 - 周三公布的数据显示，新西兰截至3月31日的年度经常帐赤字收窄至两年低位，因出口价格上涨及海外游客支出增加，带动第一季经常帐收支创下单季最大盈余规模。

新西兰截至3月31日的年度经常帐赤字为63.2亿新西兰元(54.7亿美元)，为2011年12月当季以来最低，相当于国内生产总值(GDP)的2.8%。

这得益于肉类价格创纪录高位，乳制品出口价格逼近纪录高位，以及海外游客季节性增加从而导致支出增加。

路透调查中的分析师此前预估，新西兰第一季实际经常帐为盈余13亿新西兰元；截至第一季的年度经常帐为赤字63.7亿，相当于GDP的2.8%。