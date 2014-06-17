新西兰数据：截至第一季的年度经常帐赤字收窄至两年低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透惠灵顿6月18日 - 周三公布的数据显示，新西兰截至3月31日的年度经常帐赤字收窄至两年低位，因出口价格上涨及海外游客支出增加，带动第一季经常帐收支创下单季最大盈余规模。
新西兰截至3月31日的年度经常帐赤字为63.2亿新西兰元(54.7亿美元)，为2011年12月当季以来最低，相当于国内生产总值(GDP)的2.8%。
这得益于肉类价格创纪录高位，乳制品出口价格逼近纪录高位，以及海外游客季节性增加从而导致支出增加。
路透调查中的分析师此前预估，新西兰第一季实际经常帐为盈余13亿新西兰元；截至第一季的年度经常帐为赤字63.7亿，相当于GDP的2.8%。
新西兰净外债与GDP之比自下修后的66.4%降至65.3%，为2001年第四季以来最低。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。