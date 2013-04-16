新西兰元汇率：汇率处在高位没有轻松的解决办法--财长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“我认为，当其他国家停止印钞而且他们的利率开始上升时，新西兰元汇率将下降。”
他说，如果新西兰元维持在0.8600-0.8700上方，对出口商来说将是一个挑战。
新西兰元兑美元 报0.8440，脱离上周所及20个月高位0.8676，但仍处在自由浮动以来的最高位0.8842的区间内。
今年迄今，新西兰元兑美元涨约2%，兑日圆 涨逾14%。(完)
(编译 李爽; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。