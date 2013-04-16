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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 10:54 BJT

新西兰元汇率：汇率处在高位没有轻松的解决办法--财长

“我认为，当其他国家停止印钞而且他们的利率开始上升时，新西兰元汇率将下降。”

他说，如果新西兰元维持在0.8600-0.8700上方，对出口商来说将是一个挑战。

新西兰元兑美元 报0.8440，脱离上周所及20个月高位0.8676，但仍处在自由浮动以来的最高位0.8842的区间内。

今年迄今，新西兰元兑美元涨约2%，兑日圆 涨逾14%。(完)

(编译 李爽; 审校 隋芬)
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