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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:03 BJT

标题新闻：新西兰5月电子卡零售销售较前月增加0.5%，路透调查的预估中值为增长0.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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