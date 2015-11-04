更新版 1-新西兰数据：第三季失业率小升且就业岗位减少，为下月降息敞开道路

“我们确实认为未来存在风险：在就业增长放缓之际，移民流仍相当强劲。失业率很有可能从当前水准上升，导致薪资持续受抑，”他称。

此前接受路透调查的分析师预计失业率为6.0%，就业人数增加0.4%，薪资同比增长1.9%。

同时公布的数据还显示，第三季民间部门薪资较上季增加0.4%，较上年同期上升1.7%。

令人失望的就业数据公布后，新西兰元兑美元 从0.6700附近一度跌至0.6657。

周二晚间的拍卖结果显示，全球乳品价格下跌，这已经拖累了新西兰元。

分析师称，令人失望的就业数据增强了新西兰央行可能在12月再度降息的预期。数据公布前，路透访问的14位分析师中有13位都预计，新西兰央行将在12月10日会议上降息25个基点至2.50%。