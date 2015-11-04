更新版 1-新西兰数据：第三季失业率小升且就业岗位减少，为下月降息敞开道路

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
“我们确实认为未来存在风险：在就业增长放缓之际，移民流仍相当强劲。失业率很有可能从当前水准上升，导致薪资持续受抑，”他称。
此前接受路透调查的分析师预计失业率为6.0%，就业人数增加0.4%，薪资同比增长1.9%。
同时公布的数据还显示，第三季民间部门薪资较上季增加0.4%，较上年同期上升1.7%。
令人失望的就业数据公布后，新西兰元兑美元 从0.6700附近一度跌至0.6657。
周二晚间的拍卖结果显示，全球乳品价格下跌，这已经拖累了新西兰元。
分析师称，令人失望的就业数据增强了新西兰央行可能在12月再度降息的预期。数据公布前，路透访问的14位分析师中有13位都预计，新西兰央行将在12月10日会议上降息25个基点至2.50%。
一连三次降息后，新西兰央行上月一如广泛预期，维持利率不变。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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