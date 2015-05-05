表格: 新西兰第一季经季节调整后的失业率为5.8%，预估为5.5%

路透惠灵顿5月6日 - 新西兰统计局周三公布，第一季经季节调整后 的失业率持平于5.8%，因就业岗位增加数量与劳动力增幅保持同步。 接受路透访查的分析师预估：失业率为5.5%，就业人数增加0.8%，薪 资同比增长1.8%。 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第一季 前一季 上年同期 失业率(%) 5.8 5.8 (5.7) 6.0 失业人口 146,000 143,000 147,000 就业人口(百万) 2.35 2.34 (2.37) 2.28 参与率(%) 69.6 69.4 (69.7) 69.0 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第一季 前一季 上年同期 就业成长 +0.7 +1.2 +1.0 兼职就业 +0.2 +2.8 (+2.9) +0.2 全职就业 +0.6 +1.0 +1.1 工时 +1.4 +0.5 (+0.2) +2.3(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选 [ECI|MCE-CMN] (编译 杜明霞；审校 戴素萍)