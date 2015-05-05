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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 07:04 BJT

表格: 新西兰第一季经季节调整后的失业率为5.8%，预估为5.5%

路透惠灵顿5月6日 - 新西兰统计局周三公布，第一季经季节调整后
的失业率持平于5.8%，因就业岗位增加数量与劳动力增幅保持同步。
    
    接受路透访查的分析师预估：失业率为5.5%，就业人数增加0.8%，薪
资同比增长1.8%。
    
    具体数据如下(括号中数据为初值):

  (经季节调整)       第一季     前一季       上年同期
  失业率(%)            5.8      5.8 (5.7)         6.0
  失业人口         146,000  143,000           147,000
  就业人口(百万)      2.35     2.34 (2.37)       2.28
  参与率(%)           69.6      69.4 (69.7)      69.0
  ----------------------------------------------------------
  (较前季变化%)      第一季     前一季       上年同期
  就业成长            +0.7     +1.2           +1.0
  兼职就业            +0.2     +2.8 (+2.9)    +0.2
  全职就业            +0.6     +1.0           +1.1
  工时                +1.4     +0.5 (+0.2)    +2.3(完)

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 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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