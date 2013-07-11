新西兰财政：若不调整政策，到2060年净债务或相当于GDP的两倍--财政部

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透惠灵顿7月11日 - 新西兰财政部周四表示，若不调整当前的税收和支出政策，那么到2060年时该国净债务规模或将相当于经济产出的两倍。
根据5月预算案预估，2014/15财年政府净债务与国内生产总值(GDP)之比料略低于29%并触顶 。政府目标是，到2020年时将此比率降至20%。
评级机构曾指出，政府债务水平较低是支持该国享有AA+评级、抗衡庞大民间境外债务的原因。
“现在没有危机...但是存在问题，我们提前开始考虑这些，考虑循序渐进地调整，而非到危机爆发才进行调整，”财政部官员Gabriel Makhlouf公布长期报告时称。
此报告每四年发布一次，仅提供财政预估，不会影响政策决定及5月预算案中的预估。
报告称，政府未来或将考虑通过将个人所得税与通胀挂钩、上调增值销售税率或对资本利得和土地引入新税的方法来增加税收。(完) (编译 许娜; 审校 王兴亚)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686