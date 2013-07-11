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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 13:52 BJT

新西兰财政：若不调整政策，到2060年净债务或相当于GDP的两倍--财政部

路透惠灵顿7月11日 - 新西兰财政部周四表示，若不调整当前的税收和支出政策，那么到2060年时该国净债务规模或将相当于经济产出的两倍。

根据5月预算案预估，2014/15财年政府净债务与国内生产总值(GDP)之比料略低于29%并触顶 。政府目标是，到2020年时将此比率降至20%。

评级机构曾指出，政府债务水平较低是支持该国享有AA+评级、抗衡庞大民间境外债务的原因。

“现在没有危机...但是存在问题，我们提前开始考虑这些，考虑循序渐进地调整，而非到危机爆发才进行调整，”财政部官员Gabriel Makhlouf公布长期报告时称。

此报告每四年发布一次，仅提供财政预估，不会影响政策决定及5月预算案中的预估。

报告称，政府未来或将考虑通过将个人所得税与通胀挂钩、上调增值销售税率或对资本利得和土地引入新税的方法来增加税收。(完) (编译 许娜; 审校 王兴亚)
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