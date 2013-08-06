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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 11:24 BJT

新西兰经济：奶制品禁令料不会对经济产生很大影响--财长

“目前受限的奶制品数量对经济的影响非常小，不会对我们的国内生产总值(GDP)造成明显影响，”英格利希在回应议会提问时表示。

但是，他也称该事件对于该国声誉存在一些长期风险。

“但是如果这些事情得到透明和有效的处理，我们应该能够降低这些风险。”

奶制品占新西兰460亿新西兰元的总出口收入的约四分之一。奶制品行业占该国GDP的约7%。

周二，恒天然在中国大陆和香港召回更多产品。新西兰政府担心污染担忧可能促使中国扩大奶制品禁令范围。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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