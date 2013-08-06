新西兰经济：奶制品禁令料不会对经济产生很大影响--财长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“目前受限的奶制品数量对经济的影响非常小，不会对我们的国内生产总值(GDP)造成明显影响，”英格利希在回应议会提问时表示。
但是，他也称该事件对于该国声誉存在一些长期风险。
“但是如果这些事情得到透明和有效的处理，我们应该能够降低这些风险。”
奶制品占新西兰460亿新西兰元的总出口收入的约四分之一。奶制品行业占该国GDP的约7%。
周二，恒天然在中国大陆和香港召回更多产品。新西兰政府担心污染担忧可能促使中国扩大奶制品禁令范围。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。