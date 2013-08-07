新西兰经济：恒天然乳制品丑闻造成的影响不大，但需谨慎处理--财长

路透惠灵顿8月7日 - 新西兰财长英格利希周三表示，乳制品巨头恒天然的乳品最新拍卖结果表明，近来对于其产品受到污染的担忧影响不大。

英格利希向国会表示，但如果恒天然和新西兰要继续从较高的大宗商品价格中获益，必须小心处理这件事。

“这个结果表明，如果潜在的食品污染问题得到有效和透明的处理，其对新西兰经济的直接冲击就能得到控制，”英格利希在回答问题时表示。