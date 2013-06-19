表格：新西兰第一季经季调后GDP较前季成长0.3%，预估为成长0.6%

路透惠灵顿6月20日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，较上年同期增长2.4%。
路透调查预估为较前季成长0.6%，较上年同期成长2.5%。新西兰央行在6月货币政策声明中预估第一季GDP增幅为0.5%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2012年第一季
+0.3% +1.5% +1.1%
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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2012年第一季
+2.4% +3.2% (+3.0%) +2.8%
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实质年平均变动 *
第一季 第四季 2012年第一季
+2.5% +2.5% +1.9%
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GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2012年第一季
+0.3% +1.3% (+1.4%) +1.0%
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GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2012年第一季
+2.7% +3.0% +3.8%
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* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
新西兰统计局称，第二季GDP数据将于9月19日公布。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)