表格：新西兰第一季经季调后GDP较前季成长0.3%，预估为成长0.6%

背景资料：台湾前瞻基础建设特别预算中政府和民间投资金额

路透台北3月28日 - 台湾行政院最快将于4月中旬由各部会汇整为期八年的〞前瞻基础 建设特别预算草案〞，该案总金额约8,824.9亿台币，预计能带动至少逾1.7兆(万亿)台币的 民间投资。以下为五大建设：水环境、绿能建设和数位建设、轨道和城乡建设，涉及的政府 投资及带动的民间投资金额，总计逾2.66兆(万亿)台币。 一、轨道建设：（总计投入4,241.33亿台币+民间投资776.7亿台币） --高铁及台铁连结成网36.36亿 --台铁升级和改善东部服务786.89亿 --铁路立体化及通勤提速1,125.63亿 --都市推捷运2,049.07亿 --中南部观光铁路243.38亿 二、城乡建设：（总计投入1,372亿台币+民间投资268.6亿台币） --停车和道路品质提升532亿 --城镇之心、在地产业园区、文化生活圈及校园社区化改造488亿 --公共服务据点、休闲运动环境、客家浪漫台3线及原民部落营造352亿 三、