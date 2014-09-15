《焦点》新西兰第二季经济成长料放缓，支持央行按兵不动

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
**低增长意味着低利率**
央行在上周公布的政策声明中称，预计2014年增长率为3.7%，但速度料逐渐放慢。与此同时通胀压力温和，证明央行暂时按兵不动的策略是正确的。
“为更好的评估最近收紧政策和出口价格下跌的缓和效果，观望一段时间进行评估，再考虑进一步调整政策是明智的，”新西兰央行总裁惠勒称。
央行维持政策利率在3.5%，但其预测则暗示到明年年末时可能升息至4.5%。一项路透调查显示，该行在明年第一季之前会按兵不动，随后开始逐步收紧政策。
除建筑业活动放缓外，全球奶制品价格较2月峰值下跌近50%，也是增长放缓的一个重要因素。这促使该国最大的奶制品企业及出口商恒天然下调给奶农的付款预估，较去年低28%。
这将使全国收入减少40亿新西兰元以上，而且有人预期恒天然在下周的年报中再次下调奶农付款预估。
不过即便存在诸多放缓迹象，但国内服务业和消费活动强劲，料支撑经济稳健增长。(完) (编译 洪曦/张若琪/王丽鑫； 审校 张涛/王洋/高琦)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。