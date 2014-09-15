《焦点》新西兰第二季经济成长料放缓，支持央行按兵不动

**低增长意味着低利率**

央行在上周公布的政策声明中称，预计2014年增长率为3.7%，但速度料逐渐放慢。与此同时通胀压力温和，证明央行暂时按兵不动的策略是正确的。

“为更好的评估最近收紧政策和出口价格下跌的缓和效果，观望一段时间进行评估，再考虑进一步调整政策是明智的，”新西兰央行总裁惠勒称。

央行维持政策利率在3.5%，但其预测则暗示到明年年末时可能升息至4.5%。一项路透调查显示，该行在明年第一季之前会按兵不动，随后开始逐步收紧政策。

除建筑业活动放缓外，全球奶制品价格较2月峰值下跌近50%，也是增长放缓的一个重要因素。这促使该国最大的奶制品企业及出口商恒天然下调给奶农的付款预估，较去年低28%。

这将使全国收入减少40亿新西兰元以上，而且有人预期恒天然在下周的年报中再次下调奶农付款预估。