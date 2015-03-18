表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.8%，优于预估

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透3月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节 调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%。 经季节调整的GDP较上年同期增长3.5%。路透此前访问的分析师预估G DP较前季成长0.7%，较上年同期增长3.3%。 (括号内为修正前的数值) ------------------------------------------------------------ --- GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +0.8 +0.9 (+1.0) +0.5 (+0.9) ------------------------------------------------------------- -- GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +3.5 +3.2 +2.1 (+3.1) ------------------------------------------------------------- -- 实质年平均变动 * 第四季 第三季 2013年第四季 +3.3 +2.9 +2.3 (+2.7) --------------------------------------------------------------- GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +1.1 +1.1 (+1.3) +0.2 (+0.6) --------------------------------------------------------------- * 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和， 然后以百分比形式表示。 浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz 新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月18日公布。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。