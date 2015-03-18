表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.8%，优于预估

路透3月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节 调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%。 经季节调整的GDP较上年同期增长3.5%。路透此前访问的分析师预估G DP较前季成长0.7%，较上年同期增长3.3%。 (括号内为修正前的数值) ------------------------------------------------------------ --- GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +0.8 +0.9 (+1.0) +0.5 (+0.9) ------------------------------------------------------------- -- GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +3.5 +3.2 +2.1 (+3.1) ------------------------------------------------------------- -- 实质年平均变动 * 第四季 第三季 2013年第四季 +3.3 +2.9 +2.3 (+2.7) --------------------------------------------------------------- GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整): 第四季 第三季 2013年第四季 +1.1 +1.1 (+1.3) +0.2 (+0.6) --------------------------------------------------------------- * 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和， 然后以百分比形式表示。 浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz 新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月18日公布。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)