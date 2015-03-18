版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 05:56 BJT

表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.8%，优于预估

路透3月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节
调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%。
    
    经季节调整的GDP较上年同期增长3.5%。路透此前访问的分析师预估G
DP较前季成长0.7%，较上年同期增长3.3%。
        
    (括号内为修正前的数值)
    ------------------------------------------------------------
--- 
    GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 
     第四季          第三季          2013年第四季
     +0.8             +0.9 (+1.0)         +0.5 (+0.9)
   -------------------------------------------------------------
-- 
    GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整): 
     第四季          第三季          2013年第四季
     +3.5               +3.2              +2.1 (+3.1)
   -------------------------------------------------------------
-- 
   实质年平均变动 * 
     第四季          第三季          2013年第四季
     +3.3               +2.9              +2.3 (+2.7)
 ---------------------------------------------------------------
 
    GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整): 
     第四季          第三季           2013年第四季
     +1.1             +1.1 (+1.3)         +0.2 (+0.6)
 ---------------------------------------------------------------
 
 
    * 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，
然后以百分比形式表示。
    
    浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz
    新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月18日公布。(完)
  
 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐