新西兰经济：第一季GDP增长明显放缓，为7月央行降息埋下伏笔

路透惠灵顿6月18日 - 新西兰第一季经济增长明显放缓，因干旱打击了农业生产，低油价挫伤了油气生产和勘探，抵消了强劲的国内经济活动，给予央行在必要时进一步降息的余地。

新西兰统计局公布的数据显示，第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，为两年来最低。分析师们和该国央行的预测是增长0.6%。

经季节调整的GDP同比增速放缓至2.6%，前一季曾创下七年高点3.5%。分析师们原本预计较上年同期增长3.0%。

数据显示，在大宗商品价格下滑、干旱影响了部分地区的农业生产之际，消费者支出、创纪录高位的游客数量、以及愈发强劲的房地产市场给经济增长提供支撑。

数据走软，给予新西兰央行余地在未来数月必要时再次降息。此前该行上周已经下调了指标利率。

“至此，7月降息已经没有疑问，但增加了7月之后是否还会降息的疑虑，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)首席分析师Dominick Stephens说道。

数据公布后，新西兰元兑美元 下跌约0.5美分至0.6905美元，因为投资者消化了下月降息风险的加大。

分析师们预计新西兰央行进一步降息25个基点至3%，但对于究竟是在7月还是9月看法不一。

金融市场预测下月降息的机率为52%，未来12个月料降息39个基点。

未来几年新西兰经济平均增长率约为3%左右，不过通胀率在明年底之前预计不会回升到央行2%的目标水平。(完)