新西兰皇后镇房价飙升 中国投资者蜂拥而至

路透惠灵顿6月1日 （记者 Charlotte Greenfield） - 新西兰度假胜地皇后镇的地产价格正在飙升，因当地旅游业令其受到中国投资者的关注。

据政府估价机构QV周三称，5月皇后镇住宅物业价格同比涨22%，均价达875,002新西兰元（593,950美元）。

该涨幅近乎5月新西兰全国均价同比涨幅12.4%的两倍，甚至高于奥克兰。奥克兰住宅物业价格同期录得15.4%涨幅，均价达955,793新西兰元。

据国际货币基金组织，新西兰是全球房价增长最快的地区之一，主要归因于外国投资者和移民的涌入。

“住房供应无法跟上需求，奥克兰和皇后镇尤其如此，这正在推高价格。”QV发言人Andrea Rush在声明中表示。

旅游业有助于皇后镇受到外国投资者的关注。这些外国投资者渴望在当地拥有一套可兼用于出租与度假的物业。皇后镇附近的乡村是电影《指环王》的取景地。

皇后镇的地产经纪人陈梅（音）称，过去一年增长最快的是中国投资者。

陈梅称，许多中国客户正寻找价格在200万新西兰元或以上、可在一年部分时间里出租的物业。

据当地旅游机构，人口不到2万的皇后镇每年接待约130万国际游客，而2009年为98万。在过去五年里，当地的中国游客数量增长了867%。（完）