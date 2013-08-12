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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:10 BJT

标题新闻：新西兰7月房价指数较前月降0.5%，较去年同期上涨8.6%--REINZ

路透惠灵顿8月12日 - 注：新西兰房地产协会(REINZ)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (完)
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