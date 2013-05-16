新西兰经济：政府对经济前景更加乐观，上调2014/15年度预算盈余预估

路透惠灵顿5月16日 - 新西兰政府周四对经济前景给出更加乐观的预估，随着经济温和成长，调高预算盈余预估，并称新政策将开始增加支出。

新西兰政府过去两年实现了“零预算”，也就是没有新增支出，因经济成长前景疲弱，以且税收下降。

但财长英格利希表示，该国经济已升温，政府财政状况愈发稳固，可以增加新的支出。

“今年在预算方面有更大施展空间，”英格利希对记者表示。

财政部将2014/15年度预算盈余预估略微上调至7,500万新西兰元(6,200万美元)，去年12月的预估为6,600万新西兰元。

6月30日结束的当前财年预算赤字预估调降至63亿新西兰元，前次预估为73亿，但2013/14年度赤字料持稳在20亿新西兰元。

财政部还对截至3月的年度经济成长率预估上调至2.5%，12月时预估为成长2.3%，但截至2014年3月的年度成长率预估则从2.9%减缓至2.4%。

2014/15年度政府净债务料达到相当于GDP的28.7%并触顶，前次预估比率为29.5%。

英格利希还表示，新西兰元汇率高估继续令经济承压，限制仰赖出口的经济成长，但该国表现仍好过多数其他发达国家。