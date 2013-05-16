新西兰经济：政府对经济前景更加乐观，上调2014/15年度预算盈余预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透惠灵顿5月16日 - 新西兰政府周四对经济前景给出更加乐观的预估，随着经济温和成长，调高预算盈余预估，并称新政策将开始增加支出。
新西兰政府过去两年实现了“零预算”，也就是没有新增支出，因经济成长前景疲弱，以且税收下降。
但财长英格利希表示，该国经济已升温，政府财政状况愈发稳固，可以增加新的支出。
“今年在预算方面有更大施展空间，”英格利希对记者表示。
财政部将2014/15年度预算盈余预估略微上调至7,500万新西兰元(6,200万美元)，去年12月的预估为6,600万新西兰元。
6月30日结束的当前财年预算赤字预估调降至63亿新西兰元，前次预估为73亿，但2013/14年度赤字料持稳在20亿新西兰元。
财政部还对截至3月的年度经济成长率预估上调至2.5%，12月时预估为成长2.3%，但截至2014年3月的年度成长率预估则从2.9%减缓至2.4%。
2014/15年度政府净债务料达到相当于GDP的28.7%并触顶，前次预估比率为29.5%。
英格利希还表示，新西兰元汇率高估继续令经济承压，限制仰赖出口的经济成长，但该国表现仍好过多数其他发达国家。
英格利希指出，已经编列9亿新西兰元用于下一财年的新增支出，原计划为8亿新西兰元。(完) (编译 李爽; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。