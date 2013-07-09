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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 11:12 BJT

新西兰经济：2012/13年政府预算赤字可能远低于预期--财长

路透惠灵顿7月9日 - 新西兰财长英格利希周二表示，截至6月30日的财年，新西兰政府预算赤字可能远低于预期，因为税收收入增加及采取了严格的控制支出举措。

英格利希称，截至5月31日的11个月，政府预算赤字比预期值低近19%，如果财年的最后一个月能印证这种改善情况，那么年度预算赤字将大幅下滑。

“年度预算赤字可能约为55亿新西兰元(43.0亿美元)，”英格利希回答国会的提问时说。

新西兰政府5月预算预估显示，2013/14年排除损益后经营结余(OBEGAL)为赤字62.9亿新西兰元。

新西兰政府的财政年度于6月30日截止，最终预算数字可能于10月初出炉。根据5月预算预估，新西兰2014/15年预算料恢复盈余，实现7,500万新西兰元预算盈余。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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