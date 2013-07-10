新西兰金融：财长称新西兰央行上调利率可能导致新西兰元升值

路透惠灵顿7月10日 - 新西兰财长英格利希周三表示，央行上调利率可能导致新西兰元升值。

“如果我们成为首个上调利率的发达国家，不知道会给汇率带来什么后果，”英格利希在一次商业活动中回答问题时表示，但补充说可能这可能会导致汇率上涨。

自5月以来，新西兰元兑美元 已经下跌约10%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将放慢购债的预期支撑美元反弹。