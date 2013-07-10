新西兰金融：财长称新西兰央行上调利率可能导致新西兰元升值

《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透惠灵顿7月10日 - 新西兰财长英格利希周三表示，央行上调利率可能导致新西兰元升值。
“如果我们成为首个上调利率的发达国家，不知道会给汇率带来什么后果，”英格利希在一次商业活动中回答问题时表示，但补充说可能这可能会导致汇率上涨。
自5月以来，新西兰元兑美元 已经下跌约10%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将放慢购债的预期支撑美元反弹。
英格利希在6月警告说，新西兰元走软若只提高进口商品成本，则不会帮助该国经济。(完)
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透4月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。