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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 11:39 BJT

新西兰经济：通胀预期降至14年低位--新西兰央行

路透惠灵顿5月21日 - 一项调查周二显示，新西兰通胀预期连续第八个季度下滑，降至近14年最低水平，不过增长前景看来好转，预示利率终将上调。

代表新西兰央行进行的季度预期调查显示，企业经理人预计未来一年的年通胀率平均为1.52%，2月调查时预期为1.68%。

两年通胀预期为2.06%，此前为2.17%。

一年通胀预期为1999年第二季以来最低。

新西兰央行货币政策以消费者物价指数(CPI)为基础，3月季度CPI上升0.4%，较上年同期高0.9%，接近13年低位。

金融市场行情暗示新西兰央行6月13日货币政策会议调息几率为零，未来12个月可能升息18个基点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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