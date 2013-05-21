新西兰经济：通胀预期降至14年低位--新西兰央行

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透惠灵顿5月21日 - 一项调查周二显示，新西兰通胀预期连续第八个季度下滑，降至近14年最低水平，不过增长前景看来好转，预示利率终将上调。
代表新西兰央行进行的季度预期调查显示，企业经理人预计未来一年的年通胀率平均为1.52%，2月调查时预期为1.68%。
两年通胀预期为2.06%，此前为2.17%。
一年通胀预期为1999年第二季以来最低。
新西兰央行货币政策以消费者物价指数(CPI)为基础，3月季度CPI上升0.4%，较上年同期高0.9%，接近13年低位。
金融市场行情暗示新西兰央行6月13日货币政策会议调息几率为零，未来12个月可能升息18个基点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行