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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 07:12 BJT

表格：新西兰第一季CPI较前季升0.3%同比升1.5%，均低于市场预估

路透惠林顿4月16日 - 新西兰统计局周三公布，第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，因住房成本增加和烟酒税上调，抵销了新鲜食品和出国旅行价格的跌幅。

第一季CPI较上年同期上涨1.5%。

路透访问的分析师此前预期，第一季CPI较上季升0.5%，较上年同期升1.7%。与新西兰央行3月货币政策声明中的预估一致。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2014年第一季 2013年第四季 2013年第一季

+0.3 +0.1 +0.4

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CPI较上年同期变动

2014年第一季 2013年第四季 2013年第一季

+1.5 +1.6 +0.9

2014年第二季CPI将于7月16日发布。(完)

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