表格：新西兰第一季CPI较前季升0.3%同比升1.5%，均低于市场预估

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透惠林顿4月16日 - 新西兰统计局周三公布，第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，因住房成本增加和烟酒税上调，抵销了新鲜食品和出国旅行价格的跌幅。
第一季CPI较上年同期上涨1.5%。
路透访问的分析师此前预期，第一季CPI较上季升0.5%，较上年同期升1.7%。与新西兰央行3月货币政策声明中的预估一致。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2014年第一季 2013年第四季 2013年第一季
+0.3 +0.1 +0.4
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2014年第一季 2013年第四季 2013年第一季
+1.5 +1.6 +0.9
2014年第二季CPI将于7月16日发布。(完)
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