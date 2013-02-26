新西兰经济: 通胀预期进一步放缓--央行季度调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透惠灵顿2月26日 - 周二公布的调查显示,新西兰通胀预期连续第七个季度放缓,而在实行宽松货币政策的预期心理下,经济增长前景有所改善.
由新西兰央行委托的季度预期调查显示,企业经理人预估未来一年通胀年率平均为1.68%,低于从去年11月上次调查的1.77%.
两年通胀预期则从2.27%降至2.17%.两年被视为新西兰央行政策动作传导到物价的时间框架.
此次调查的一年通胀预期创1999年第三季以来最低,当时为1.7%.
"目前银根状况被认为属于宽松,且预期还将继续保持宽松,"调查的一项评论称.
新西兰央行自2011年4月起就将指标利率保持在2.5%的纪录低位,而最新的路透调查显示,多数分析师预测央行将维持利率不变至今年第四季或2014年初.
金融市场价格反映出,预计3月14日新西兰央行货币政策声明调整利率的机率为零,但已完全消化未来12个月将升息25个基点.
调查还显示,预期未来一年新西兰经济增长成长率为2.3%,高于前次调查的2.1%.未来两年成长率预估为2.6%,前次调查为2.3%.
近期数据--零售销售、消费者及企业信心、房价以及房屋建造数据均较为乐观,暗示新西兰经济在去年年中的疲弱期后开始好转.(完) (编译 王湄; 审校 蔡美珍)
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