新西兰经济：通胀预期两年来首次上升，暗示最终将要加息--央行调查

路透惠灵顿8月20日 - 周二公布的一项调查显示，新西兰通胀预期两年来首次上升，暗示央行最终或要加息。

新西兰央行的季度调查显示，企业经理人预测未来一年通胀年增率平均升至1.90%，5月时的上次调查预测为1.52%。

两年通胀预期也由2.06%升至2.36%，这个时间框架被认为央行的政策能够渗透并影响到物价。

新西兰央行根据消费者物价指数(CPI)制定货币政策。CPI在截至6月30日的一年上升0.7%，处于14年低点。

新西兰央行总裁惠勒致力使CPI保持在1-3%目标区间的中点。

自2011年4月以来，该行一直维持利率在2.5%的纪录低点，最新的路透调查显示多数分析师预测到2014年第一季之前利率都可能维持不变。

金融市场价格暗示该行在9月12日的货币政策会议上维持利率不变，但消化了未来12个月加息84个基点的预期。

该行的调查还显示未来一年经济增长料为2.8%左右，上次调查时预估为2.5%。未来两年的年增长率预估则从上次调查时的2.8%下降至2.7%。