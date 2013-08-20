新西兰经济：通胀预期两年来首次上升，暗示最终将要加息--央行调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透惠灵顿8月20日 - 周二公布的一项调查显示，新西兰通胀预期两年来首次上升，暗示央行最终或要加息。
新西兰央行的季度调查显示，企业经理人预测未来一年通胀年增率平均升至1.90%，5月时的上次调查预测为1.52%。
两年通胀预期也由2.06%升至2.36%，这个时间框架被认为央行的政策能够渗透并影响到物价。
新西兰央行根据消费者物价指数(CPI)制定货币政策。CPI在截至6月30日的一年上升0.7%，处于14年低点。
新西兰央行总裁惠勒致力使CPI保持在1-3%目标区间的中点。
自2011年4月以来，该行一直维持利率在2.5%的纪录低点，最新的路透调查显示多数分析师预测到2014年第一季之前利率都可能维持不变。
金融市场价格暗示该行在9月12日的货币政策会议上维持利率不变，但消化了未来12个月加息84个基点的预期。
该行的调查还显示未来一年经济增长料为2.8%左右，上次调查时预估为2.5%。未来两年的年增长率预估则从上次调查时的2.8%下降至2.7%。
近来公布的零售销售、消费者和企业信心、房屋价格及建筑方面的 信息均较为乐观，这暗示继年初遭遇乾旱之后，新西兰经济增长更为强劲。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。