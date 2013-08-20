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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 11:00 BJT

更正-新西兰央行：总裁称将对住房抵押贷款发放设限，并排除升息可能

(更正：因英文原文有误，内文末段改为“回落至0.7985美元”，非“0.7885美元”)

路透惠灵顿8月20日 - 新西兰央行总裁惠勒周二表示，该央行将从10月初开始对高价值、低存款抵押贷款设限，同时排除了升息的可能性，因担心这会推高新西兰元汇率。

惠勒称，新西兰央行将限制高贷款与价值比率(LVR)贷款的发放数量，控制在不超过银行总贷款发放规模的10%。

“新西兰央行认为，在遏制房屋市场的民间信贷增长方面，限制高LVR贷款发放将比其他宏观审慎工具更加有效，”他在演讲中表示。

他说，该央行并不打算调升现处于纪录低点2.5%的指标利率来控制楼市，因为升息可能会推动汇率已然较高的新西兰元进一步升值。

新西兰元兑美元受上述言论影响回落至0.7985美元，稍早报0.8064，周一曾触及两个月高位0.8165。(完)
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