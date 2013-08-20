更正-新西兰央行：总裁称将对住房抵押贷款发放设限，并排除升息可能

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：因英文原文有误，内文末段改为“回落至0.7985美元”，非“0.7885美元”)
路透惠灵顿8月20日 - 新西兰央行总裁惠勒周二表示，该央行将从10月初开始对高价值、低存款抵押贷款设限，同时排除了升息的可能性，因担心这会推高新西兰元汇率。
惠勒称，新西兰央行将限制高贷款与价值比率(LVR)贷款的发放数量，控制在不超过银行总贷款发放规模的10%。
“新西兰央行认为，在遏制房屋市场的民间信贷增长方面，限制高LVR贷款发放将比其他宏观审慎工具更加有效，”他在演讲中表示。
他说，该央行并不打算调升现处于纪录低点2.5%的指标利率来控制楼市，因为升息可能会推动汇率已然较高的新西兰元进一步升值。
新西兰元兑美元受上述言论影响回落至0.7985美元，稍早报0.8064，周一曾触及两个月高位0.8165。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。