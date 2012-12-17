新西兰经济: NZIER调查显示经济复苏迟滞,利率料保持不变

路透惠灵顿12月17日 - 周一公布的预测调查显示,新西兰经济未来三年料将小幅成长;而通胀温和,且地震重建工作的时间较长将令利率在纪录低位更久.

新西兰经济研究所(NZIER)的预测显示,截至2013年3月止的年度经济成长平均料为2.3%,9月调查预估为2.4%.

分析师并调降2014年3月止年度的经济预估,从2.9%降为2.8%.

"经济成长将持稳,但并不突出,主因全球经济疲弱、家庭持续去杠杆化,以及基督城重建的不确定性,"新西兰经济研究所表示.其指的是去年地震后的重建工作.

调查对象包括七家投资和交易银行,以及新西兰央行、财政部及新西兰经济研究所,结果显示经济将逐步复苏和薪资温和改善.

该调查并显示全球风险升高,导致全球需求和出口放缓.

复苏脚步温吞料抑制通胀,9月时的年通胀率触及13年低位0.8%.

"预测者认为利率在低位的时间会更久.料将自2013年底开始的逐步升息将保持温和,"该机构表示.

消费者物价指数(CPI)年增幅在2013年3月止的年度料为1.4%,2015年时增幅将扩大为2.4%.

新西兰经济研究所并表示,复苏时间拉长将降低税收,政府将因此无法按计划在2014/2015年度前重返财政盈余.

调查并显示,预测者预期新西兰元 贸易加权汇率保持在高位的时间将长于原先预期,这将打压出口.