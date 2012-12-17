新西兰经济: NZIER调查显示经济复苏迟滞,利率料保持不变

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿12月17日 - 周一公布的预测调查显示,新西兰经济未来三年料将小幅成长;而通胀温和,且地震重建工作的时间较长将令利率在纪录低位更久.
新西兰经济研究所(NZIER)的预测显示,截至2013年3月止的年度经济成长平均料为2.3%,9月调查预估为2.4%.
分析师并调降2014年3月止年度的经济预估,从2.9%降为2.8%.
"经济成长将持稳,但并不突出,主因全球经济疲弱、家庭持续去杠杆化,以及基督城重建的不确定性,"新西兰经济研究所表示.其指的是去年地震后的重建工作.
调查对象包括七家投资和交易银行,以及新西兰央行、财政部及新西兰经济研究所,结果显示经济将逐步复苏和薪资温和改善.
该调查并显示全球风险升高,导致全球需求和出口放缓.
复苏脚步温吞料抑制通胀,9月时的年通胀率触及13年低位0.8%.
"预测者认为利率在低位的时间会更久.料将自2013年底开始的逐步升息将保持温和,"该机构表示.
消费者物价指数(CPI)年增幅在2013年3月止的年度料为1.4%,2015年时增幅将扩大为2.4%.
新西兰经济研究所并表示,复苏时间拉长将降低税收,政府将因此无法按计划在2014/2015年度前重返财政盈余.
调查并显示,预测者预期新西兰元 贸易加权汇率保持在高位的时间将长于原先预期,这将打压出口.
今年迄今,新西兰元兑一篮子五种主要货币已升值近9%,触及2007年7月以来最高水准. (完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。