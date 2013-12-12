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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 05:22 BJT

更正-新西兰数据：11月制造业PMI升至56.7，连续12个月保持扩张势头--调查

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路透惠灵顿12月13日 - 周五发布的调查结果显示，新西兰11月制造业活动上升，连续12个月保持扩张势头。

新西兰央行-Business NZ经季节调整的11月制造业采购经理人指数(PMI)升0.8点，至56.7。

该数字高于50意味着产业活动扩张，低于50则是萎缩。(完)

如欲查看完整数据，请点选(www.businessnz.org.nz)(完) (编译 李军; 审校 母红)
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