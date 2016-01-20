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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 05:49 BJT

标题新闻：新西兰12月经季调制造业表现指数(PMI)升至56.7，上月为54.9－新西兰央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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