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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 07:46 BJT

新西兰数据：7月制造业PMI升至59.5，创九年高点--调查

路透惠灵顿8月15日 - 周四发布的调查结果显示，新西兰7月制造业活动回升至九年高点，受到产量和新增订单大幅增长推动。

新西兰央行-Business NZ经季节调整的7月制造业采购经理人指数(PMI)升至59.5，为2004年6月以来最高。6月该数字上修为55.2。

该数字高于50意味着产业活动扩张，低于50则是萎缩。

调查显示，PMI的五个分项指数中有四个上升，产量、新订单、交货量分项均强劲增长，而聘雇分项温和上升。成品库存略有下滑，但仍处于扩张范围。

如欲查看完整数据，请点选(www.businessnz.org.nz)(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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