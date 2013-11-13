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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 06:09 BJT

新西兰数据：10月制造业PMI升至55.7，9月数据被下修至54.2--调查

路透惠灵顿11月14日 - 周四发布的一项调查结果显示，新西兰10月制造业活动三个月来首次攀升，因各项分项指标全面攀升，使制造业活动固守扩张区域内。

新西兰央行-Business NZ经季节调整的10月制造业采购经理人指数(PMI)升至55.7，9月数据被下修至54.2。

该数字高于50意味着产业活动扩张，低于50则是萎缩。

调查显示，PMI的所有分项指数全面攀升，但就业分项指数在9月萎缩后重新回升至扩张区域。(完)

如欲查看完整数据，请点选(www.businessnz.org.nz)(完) (编译 母红; 审校　利棣儿)

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