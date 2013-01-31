路透调查: 新西兰央行短期内料按兵不动,可能在今年底或明年初升息

路透惠灵顿1月31日 - 周四公布的路透调查显示,新西兰央行料暂无调高利率,并开始货币紧缩周期的打算,尽管楼市复苏被视作通胀威胁.

根据新西兰央行最新利率决议公布后进行的调查,大多数受访者认为央行下次调整利率将是升息,料将在今年底或2014年初.

此前新西兰央行一如预期,连续第15次维持其官方现金利率(OCR)在2.5%的纪录低位,称因新西兰元估值过高令通胀水平较低,且全球与国内经济前景前景改善.

"我们预期未来一年经济增长将加强,使闲置产能减少并推动通胀率缓慢向2%的目标区间中点接近,"新西兰央行总裁惠勒(Graeme Wheeler)在一份简短的声明中表示.

分析师此前普遍认为最新一次审议将不会对利率做出调整,但17位分析师中有4位预期央行将在今年6月开始紧缩周期,而其他大多数人则选择今年底或2014年初为紧缩政策开始时间.

新西兰央行周四公布政策声明后对17位分析师的最新调查,则几乎排除了今年年中升息的可能.仅有一位分析师仍持此观点,另两位将预期升息时间推迟至9月.余下受访者中有12位预期央行将在今年第四季或明年年初升息.

"我们依然坚持认为首次升息是在今年12月,提前或推后的可能性大致相当,"新西兰银行研究部门主管Stephen Toplis说.

新西兰央行提出关切愈发活跃的楼市,信贷增长,国内及全球经济增长改善以及基督城震后重建带来的影响,让利率的未来走向看起来只有一种可能.

"此次声明的基调说明,新西兰央行甚至没有考虑未来降息的可能,"Toplis表示.(完)