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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 07:04 BJT

新西兰数据：第一季PPI投入和产出物价双双上升，并创近两年来最快增速

路透惠灵顿5月17日 - 新西兰周五公布，第一季生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价均以近两年来最快速度上升，因电力和乳制品价格上涨，但整体物价压力仍温和，央行可以在今年维持利率在纪录低点。

周一公布的官方数据显示，第一季投入物价较上季上升0.8%，产出物价较前季亦上升0.8%。其升幅均为2011年6月当季以来最大。(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
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