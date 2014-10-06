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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 05:31 BJT

标题新闻：新西兰第三季企业信心降至两年低点，因经济增长放缓且成本压力上升－NZIER调查

注：NZIER为新西兰经济研究所的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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