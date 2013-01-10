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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:34 BJT

标题新闻: 新西兰12月房价创纪录高位,受奥克兰和基督城两大城市房价上涨推动--QV

注:QV为政府房地产评估机构Quotable Value的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

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