路透调查：新西兰央行周四料升息25个基点，然紧缩步伐可能放缓

* 调查访问的分析师均预测央行将升息25个基点

* 乳制品价格降低及新西兰元走高，可能令央行放缓紧缩步伐

路透惠灵顿4月22日 - 新西兰经济表现出色，本周料促使该国央行将利率上调至三年高位。不过新西兰元强势以及有初步迹象显示通胀压力降温，可能让央行放缓进一步收紧政策的步伐。

路透调查访问的所有17位分析师均预测，新西兰央行将在周四会议上将官方贷款利率上调25个基点至3.0%，该行目前正努力抑制通胀。

互换市场 反映出升息机率为97%。该行3月升息25个基点，成为发达国家中首个在当前周期中收紧政策的央行。

如果新西兰央行周四升息，官方指标利率将为2011年1月以来最高。新西兰央行预测今年经济增长率为3.0%，高于去年的2.3%。

不过上周公布的消费者物价通胀低于预期，这暗示今年该行升息可能不会太积极。

摩根大通分析师Ben Jarman表示，通胀降温可能使利率到年末时不会升破3.25%，另外他还认为，贸易条件走软和本币强势，可能也会令央行放缓收紧政策的步伐。

投资者将密切关注周四央行利率决定后的声明，以寻找未来利率前景的线索。

路透调查显示，14位分析师预测央行在周四升息后6月会进一步升息，而包括摩根大通在内的三家机构的分析师预计，央行会等到7月才再次升息。(完)