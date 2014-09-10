新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续暂停收紧政策

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透惠灵顿9月11日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示央行将保持观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。
接受路透调查的14名分析师都预计此次将维持利率不变，央行自3月开始收紧货币政策周期以来共升息四次，每次升息25个基点。
在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将升息25个基点的机率仅为3%，预期在未来12个月升息35个基点。
新西兰央行称将有一段利率评估期，但称将有必要进一步收紧政策。
央行表示，房价上涨速度放缓，CPI通胀仍然温和，将密切关注新西兰元对进口价格回落作何反应。
央行指出，新西兰元强势仍将是重大阻力，新西兰元汇价仍然不合理且不可持续，预计新西兰元将进一步大幅走软。
新西兰央行预计2014年底CPI年率为1.3%(之前的预估为1.5%)；明年底为1.6%(之前的预估为1.9%)；到明年3月GDP增长年率为3.2%(之前的预估为2.7%)；到2016年3月为2.6%(之前的预估为2.4%)。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
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* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市