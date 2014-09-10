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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 05:23 BJT

新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续暂停收紧政策

路透惠灵顿9月11日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示央行将保持观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。

接受路透调查的14名分析师都预计此次将维持利率不变，央行自3月开始收紧货币政策周期以来共升息四次，每次升息25个基点。

在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将升息25个基点的机率仅为3%，预期在未来12个月升息35个基点。

新西兰央行称将有一段利率评估期，但称将有必要进一步收紧政策。

央行表示，房价上涨速度放缓，CPI通胀仍然温和，将密切关注新西兰元对进口价格回落作何反应。

央行指出，新西兰元强势仍将是重大阻力，新西兰元汇价仍然不合理且不可持续，预计新西兰元将进一步大幅走软。

新西兰央行预计2014年底CPI年率为1.3%(之前的预估为1.5%)；明年底为1.6%(之前的预估为1.9%)；到明年3月GDP增长年率为3.2%(之前的预估为2.7%)；到2016年3月为2.6%(之前的预估为2.4%)。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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