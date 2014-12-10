新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续按兵不动一段时间

路透惠灵顿12月11日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示预计将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。

接受路透调查的16位分析师都预计此次将维持利率不变，央行在3-7月间连续升息四次，每次升息25个基点，在9月会议上保持利率不变。

新西兰央行称，进一步政策行动取决于数据，利率将缓慢攀升至中性水平附近。

新西兰央行称汇率仍然偏高，新西兰元汇率仍是出口商面临的阻碍之一。

新西兰央行预计2015年底CPI年率为1.5%(之前预估为1.6%)；2016年底为2.0%(之前预估为2.0%)；预计2015年3月GDP增长年率为3.5%(之前预估为3.2%)，2016年3月为3.1%(之前预估为2.6%)。

在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将升息25个基点的机率仅为2%，预期在未来12个月升息8个基点。

在当前的周期内，新西兰是首个开始升息的发达经济体，目前美国的指标利率为0-0.25%，日本为0-0.1%，欧元区0.05%，澳大利亚为2.5%。(完)