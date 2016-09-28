新西兰元汇率：经济学家敦促新西兰央行对强劲本币宣战

新西兰制造业者和出口商联合会的负责人Dieter Adam，对央行在汇率方面的不作为也没有好的评价。

“当前的汇率意味着新西兰制造业者和出口商的竞争力受到严重影响，”他说。

Capital Economics的首席澳新经济学家Paul Dales表示，让新西兰元跌到0.65美元左右的唯一办法，是央行将利率从当前2.0%的水平降至1.5%甚至更低。

不过他指出，新西兰央行“处境很棘手”，尤其考虑到美联储的权威及其对全球利率的影响力时。(完)