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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 15:45 BJT

新西兰元汇率：经济学家敦促新西兰央行对强劲本币宣战

新西兰制造业者和出口商联合会的负责人Dieter Adam，对央行在汇率方面的不作为也没有好的评价。

“当前的汇率意味着新西兰制造业者和出口商的竞争力受到严重影响，”他说。

Capital Economics的首席澳新经济学家Paul Dales表示，让新西兰元跌到0.65美元左右的唯一办法，是央行将利率从当前2.0%的水平降至1.5%甚至更低。

不过他指出，新西兰央行“处境很棘手”，尤其考虑到美联储的权威及其对全球利率的影响力时。(完)

(编译 李春喜 审校 刘秀红)

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