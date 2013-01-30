重温稿-路透调查: 新西兰央行料连续第15次保持利率不变,因通胀温和

(重温稿)

路透惠灵顿1月28日 - 新西兰央行周四会议几乎肯定会连续第15次保持利率在纪录低点2.5%不变,因通胀温和,尽管房价走坚正提升央行在今年稍晚或明年初加息的机率.

接受路透访问的17名分析师全部预计新西兰央行将在2013年的首次利率检视会议上维持其官方现金利率(OCR)不变,因通胀前景仍然温和.

有四名分析师预计央行会在6月加息25个基点,同时有五名分析师预计央行会在年底加息,有八名预计会在2014年初加息.新西兰央行议息会议每六周召开一次.

"虽然震后重建活动升温,但经济其它领域仍然疲弱,且新西兰元走高对出口行业来说仍是一个障碍,"ASB Bank首席分析师Nick Tuffley说.

他预计新西兰央行将会等到2014年3月再上调利率,因过去六个月的消费者物价一直维持在央行目标区间下方,年度通胀率则位于13年低点附近.

指标OCR利率自从在2011年3月降息50基点以后,就维持在记录低位.

上个月时新西兰央行对90天期银行票据期货收益率 的预估,暗示利率将持稳到2014年.

央行本周的会议将仅有简短的声明,不会有利率预估.