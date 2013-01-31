更新版-新西兰央行: 维持利率不变,但对高房价及汇率提出警告

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路透惠灵顿1月31日 - 新西兰央行周四连续第15次会议维持指标利率在纪录低位不变,但就本币汇率偏高及震后重建和楼市复苏引发的通胀压力上升提出警告.

新西兰央行表示,去年4月以来2.5%的官方指标利率水平仍是"适宜的",这是该指标利率维持不变时间最长的一次.

新西兰央行总裁惠勒指出,随着全球和国内经济前景好转,高房价带来压力,新西兰元强势也对经济产生影响.

"央行不希望看到因楼市需求超出供给太多,而凸显出金融稳定或通胀风险问题."他在一份声明中指出.

他并表示在基督城震后重建工作正加速展开,重建规模可达250亿美元,约占经济总量的15%左右,将更加广泛的影响到收入和内需.

新西兰第四季消费者物价指数(CPI)意外下滑,年率接近13年低位,且低于央行1-3%的目标区间.

"这主要反映的是新西兰元估值过高的影响,"惠勒称.

"高汇率直接抑制了贸易商品的通胀,并且对出口及进口竞争行业的获利不利."

新西兰元贸易加权指数 去年升8%.目前较央行12月预估高出3%.

新西兰元兑美元 从0.8310升至0.8355美元附近.利率期货<0#NBB:>温和走软.

新西兰元央行声明被视作没有意外内容,下次行动料为升息,但不会近期出现.

"这反映出目前的观望模式,这不会改变我们认为今年不会调息的看法,"花旗资深分析师Josh Williamson称.(完) (编译 石冠兰; 审校 程琳)