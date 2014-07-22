路透调查：新西兰央行本周料升息25基点，或暗示未来将放缓升息步伐

* 大多数分析师预计新西兰央行升息25个基点

* 新西兰央行考量奶制品价格下滑、新西兰元币值高企和通胀上升情况

* 可能暗示放缓升息步伐

路透惠灵顿7月21日 - 新西兰央行本周料连续第四次升息，但预计将暗示暂停升息进程，因要考量大宗商品价格下滑、通胀上升以及本币币值居高不下的情况。

新西兰年度经济增速一直接近4%，得益于坎特伯雷地区震后重建项目、楼市强劲、大宗商品价格劲扬以及移民增加。

这促使第二季通胀年率从上年同期的0.7%左右升至1.6%，导致新西兰央行开始收紧政策。

新西兰央行已经明确表态，将采取超前举措，以控制不断增加的通胀压力。该央行已于3月、4月和6月各升息25个基点。

路透调查显示，16名分析师中有13名预计新西兰央行周四升息至3.50%，金融市场预计升息概率为82%。

新西兰央行在制定货币政策方面面临两难问题。一方面，升息会提升新西兰元的魅力，让出口商的日子难过。另一方面，该央行不愿让投资者认为其收紧政策的立场软化。

“新西兰元币值高于预期让新西兰央行左右为难，”ASB分析师Christina Leung表示。

“在当前环境下，该央行只能选择一个，我们预计其将(通过升息)为房屋抵押贷款利率托底。”

新西兰元币值仍比该央行6月时的预估高出1%，本月稍早一度接近实行浮动汇率29年来高位，随后因大宗商品价格下滑和避险情绪而温和回落。

奶制品价格自2月来大跌34%，但新西兰元汇率几乎未受影响，因其收益率魅力和新西兰经济成长稳健吸引投资者。

新西兰央行不断重申，希望本币走低，利率走高，新西兰元币值水平是影响升息幅度和速度的一个因素。

路透调查显示，新西兰央行下半年料再次升息25基点，到年底时利率料达3.75%。

新西兰央行6月的预估确认了今年还会再升息两次的预期，外界认为该央行将在本周升息一次，而后再在12月升息一次。

问题是，新西兰央行将发出什么样的信息，来暂停升息进程，同时又不会影响已经取得的成效。

“我们充分预计新西兰央行在本周政策决定后会在较长一段时间内暂停(升息)，但该央行不会明确提出这一点，而是强调从今以后一切都取决于数据。”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师在报告中说。(完)